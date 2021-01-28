خروج مولر من حساب ألمانيا في أولمبياد طوكيو

تأكد غياب توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني عن صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم الذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي كانت قد تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب أزمة جائحة كورونا.





وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن مولر /31 عاما ليس ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، والتي قدمت إلى الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا).





وكان مولر، المتوج مع المنتخب الأول بلقب كأس العالم 2014، قد تحدث أمس الأربعاء بشأن المشاركة الأولمبية مع ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند) وماكس كروز (يونيون برلين) وكريستوف كرامر (بوروسيا مونشنجلادباخ) عبر تطبيق "كلاب هاوس" الصوتي للتواصل الاجتماعي.





ويمكن لهوملز وكرامر، الذين يبلغ عمر كل منهما 32 عاما، أن يتطلعا للمشاركة في الأولمبياد حيث جاء اسماهما ضمن القائمة المقدمة إلى وكالة نادا.





ويمكن لكل منتخب أولمبي أن يضم ثلاثة لاعبين فوق السن، من مواليد قبل عام 1997، للمشاركة في أولمبياد طوكيو.





وكان المنتخب الألماني قد توج بالميدالية الفضية لكرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقد شارك حينها المهاجم نيلز بيترسن (فرايبورج) والشقيقان التوأم سفن ولارس بيندر (باير ليفركوز) كلاعبين فوق السن بالمنتخب الأولمبي.



