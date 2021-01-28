الأهلي يكافئ نجمه "المتألق" قبل المونديال

الخميس 28/يناير/2021 - 08:28 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
نجحت إدارة الأهلي في تجديد عقد لاعب الفريق أكرم توفيق وتمديده موسمين إضافيين لينتهي عقده بنهاية موسم 2025.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر نهاية 2023 وذالك قبل تجديد عقده.

وأوضح مصدر، أن اللاعب تم رفعه للفئة الثانية بدلا من الثالثة، ليحصل على 6 مليون جنيه في الموسم، تزيد 500 ألف جنيه كل موسم، حيث كان يحصل على 2 مليون و600 ألف سنويا.

ويبستعد الأهلي للسفر إلى الدوحة غدا الجمعة للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته مطلع فبراير القادمز

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