محلل سياسي: طرابلس المدينة الأكثر ظلما في لبنان

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قال حنا صالح، الكاتب والمحلل السياسي، إن مدينة طرابلس بلبنان هي المدينة الأكثر ظلما في لبنان، مضيفا أن المدينة في ظل الاحتجاجات والتظاهرات اليومية تحولت إلى صندوق انتخابات فقط.



وأضاف المحلل السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن مدينة طرابلس هي أكثر المدن جوعا أكثر فقرا، مشيرا إلى أن سكان مدينة طرابلس مدينة الثورة رفضت المذلة وهي تضم أثريا لبنان وحولها لصندوق انتخابات فقط.



وأشار إلى أن طرابلس أن الاحتجاجات مستمرة في ظل ما وصل لها سكان المدينة من إهمال بكافة المستويات خاصة الظروف المعيشية، موضحا أن مدينة طرابلس مدينة تاريخية بها مت يمكنها من الثراء لكن تعرضت للنهب والسرقة والآن سكانها لا يجدون قوت اليوم.



ونوه بأن حكومة تصريف الأعمال في لبنان لم تقدم أي جديد في كافة الملفات كذلك مواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحكومة تنتقم من مدينة طرابلس وتعتبرها مدينة التطرف والدواعش، ولكن هي في الحقيقة هي عروس الثورة ويتم إطلاق الرصاص الحي على المواطنين.



وتساءل عن موقف القوى السياسة فيما يحدث في طرابلس كذلك حكومة تصريف الأعمال والرئيس ميشال عون يعتبر ذلك ضغط على السياسة، فلبنان وليس طرابلس فقط تتعرض للنهب والسرقة، وتعول على الحل الأمني وهو ما يساعد على إرقة الدماء.





واندلعت مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس، واستخدم الأمن خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام السراي الحكومي. كما أفادت مصادر لبنانية بأن محتجين هاجموا منازل سياسيين في مدينة طرابلس وقطعوا عددا من الشوارع في المدينة.

