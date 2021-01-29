تعرف على المنظومة الجديدة لجمع القمامة من شوارع الإسكندرية (صور)

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر- المنوط بها أعمال إدارة منظومة النظافة بالإسكندرية وإحدى الشركات التابعه للمقاولون العرب، الخميس، عن بدء تدشين تطبيق منظومة جديدة لجمع المخلفات بالتعاون مع المحافظة تحت مسمى "الجمع السكني بالصفارة".

وأضاف البيان الصادر اليوم، أن سيارات ومعدات الشركة المختلفة ستمر في بعض الشوارع وتطلق صافرات التنبيه لأهالي المنطقة على أن يسلم المواطن القمامة للعمال بالأسفل.

وأكد مهندس محمد عبداللطيف، مدير عام الشركة بالإسكندرية، إنه منذ تولي مهمه إدارة الشركة يسعى إلى اشعار المواطنين بالتغير الحقيقي والجذري للمنظومة.

وأضاف، أنه كلف قطاع النظافة الحضارية والخدمات المميزة برئاسة إبراهيم كمال بالبدء في تطبيق المنظومة الجديدة على كافه المستويات سواء مناطق راقيه أو متوسطه أو شعبيه دون تمييز.

وأكد أن العقد الحالي مع المحافظة لا ينص على هذه المنظومة ولكن الشركة تسعي للتطوير وتقدم هذه الخدمة مجانًا دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين بالتعاون مع محافظ الإسكندرية لواء محمد الشريف.

وأضاف إبراهيم كمال، رئيس القطاع النظافة الحضارية والخدمات المميزة، أن المنظومة الجديدة بدأت الشركة فعليا في تطبيقها في العديد من الشوارع بالأحياء المختلفة بالإسكندرية.

أوضح أن المنظومة الجديدة ستنجح حال تعاون المواطنين حيث إنهم أساس نجاح المنظومة بتعاونهم والتزامهم بالتوقيتات المحددة بكل شارع داخل حيز تنفيذ التجربة الجديدة.

وأكد أن المنظومة حاليا قيد التجربة الأولية ببعض الشوارع وليس بعموم محافظة الإسكندرية.

في السياق، قال أحمد شحاته، مدير المركز الإعلامي للشركة، إن المنظومة الجديدة تعد محافظة الإسكندرية هي أولى محافظات الجمهورية التي يطبق بها ذلك الأسلوب من أساليب الجمع.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على الحد من انتشار ظاهره النباشين وبقاء الشوارع مناط التجربه نظيفة لأطول فترة ممكنه، مؤكدًا أن الشركة تناشد أهالي المناطق التي سيتطبق بها هذه المنظومة إلى التعاون وتسليم أكياس القمامه للعاملين بالشركة فقط حفاظا على نظافة شوارعهم.
تعرف على المنظومة الجديدة لجمع القمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
تعرف على المنظومة الجديدة لجمع القمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
تعرف على المنظومة الجديدة لجمع القمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
تعرف على المنظومة الجديدة لجمع القمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
تعرف على المنظومة الجديدة لجمع القمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
تعرف على المنظومة الجديدة لجمع القمامة من شوارع الإسكندرية (صور)

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