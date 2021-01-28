توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك تزايدا في تطعيم الأطباء بلقاح كورونا في مستشفيات العزل، مشيرة إلى أن هناك نسبة قليلة من الأطباء رفضت تلقي اللقاح، ربما لأنهم يروا أنهم لديهم مناعة أو أصيبوا من قبل ووجدوا الإصابة بسيطة، ولكن يجب على الجميع أن يتلقوا اللقاح، منوهة بأن الإصابة قد تكون بسيطة ولكنها قد تتطور.

وأكدت "أنور"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا مانع في تلقي الإنسان العادي لقاح كورونا طالما أن تاريخه الطبي يسمح بذلك، وليس لديه حساسية من اللقاحات.

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك عدة أنواع مختلفة من اللقاحات، وأن يكون هناك تنوع في أنواع التطعيم؛ لأن النوع الواحد لا يكفي، موضحة أن اللقاح يقلل من حدة المرض، ولا بديل للإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنه يجب الاستمرار فيها خلال الفترة المقبلة.

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