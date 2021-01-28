إصابة مدير أمن أسوان بفيروس كورونا

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استقبل مستشفى أسوان التخصصى لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، قبل قليل، مدير أمن أسوان مصابًا بفيروس كورونا.



وتبين من خلال المعلومات إصابة اللواء عصام أحمد عثمان فهمى، 57 عامًا، بفيروس كورونا المستجد، بحسب التقرير الرسمي لعينة المسحة الخاصة به التى أثبتت إيجابية المسحة.



ونقل مدير الأمن، لمستشفى أسوان لعزل المصابين، لتلقى العلاج اللازم من الفيروس، كما أصيب المقدم رامي محمد طلعت، 37 سنة، مدير مكتب مدير أمن أسوان بفيروس كورونا المستجد.



يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد



