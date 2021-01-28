نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

الخميس 28/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

تحدث أحمد ياسر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري عن المواجهة التي تجمع فريقه بالنادي الأهلي يوم الخميس القادم لحساب مباريات كأس العالم للأندية.

وقال ياسر المحمدي أن الأهلي إسم كبير وبطل دوري أبطال افريقيا ويضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في الوقت الذي ستكون فيه المباراة قوية للغاية لكننا سنحقق الفوز لا محالة.

وأنهى أنه كان يتمنى ألا يواجه الأهلي في هذا الدور وأنتظر من جماهير الزمالك الموجودة في قطر مساندة الفريق لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة.

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