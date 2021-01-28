محام: القانون لا يعاقب الإبن الذي يهين والدته إلا بشرط واحد (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال أيمن الضبع، المحامي بالنقص والإدارية العليا، إن العنف بكل أشكاله امر مرفوض سواء العنف ضد الإبن أو الزوجة، لافتَا إلى أن قانون الطفل يوفر الحماية الكاملة للطفل من التعرض للإيذاء النفسي أو الجسدي.

ولفت "الضبع"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن القانون أوجب نصوص عقابية لمن يقوم بإيذاء الطفل سواء نفسيًا أو أدبيًا، حتى إذا كان هذا الشخص ولي الامر.

وتابعت ان الأب الذي قام بتجريد أبنته من الملابس انتقامًا لزوجته، من المتوقع أن يتعرض للحبس 3 سنوات، مضيفًا أن الأبن الذي أهان والدته لن يعاقب إلا بتحريك دعوى من والدته، ومن حق النيابة بعد انتشار هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي توجيه له بعض الاتهامات، لكن بشرط أن يكون هذا الأمر سبب خدش عام للمجتمع.

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