"العليا للفيروسات" تعلن حدوث انكسار في إصابات كورونا (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك انكسارًا في إصابات فيروس كورونا في مصر، متابعة: "نرصد أرقام إصابات فيروس كورونا يوميًا، وهناك انخفاض في الحالات بشكل ملحوظ".

وأشارت "أنور"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن هناك انخفاض الإصابات يرجع للقرارات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، موجهة حديثها للمواطنين: "يجب أن نطمئن اطمئنان حذر، متطمنوش أوي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اللجنة العليا للفيروسات الصحة اصابات كورونا

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ 40 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 21 ساعة

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ 13 دقيقة

سبب استبعاد "الونش" من تشكيلة الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

مدرب صن داونز يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل المقاصة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

07:34 م

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

07:02 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

06:30 م

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات