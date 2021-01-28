"العليا للفيروسات" تعلن حدوث انكسار في إصابات كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك انكسارًا في إصابات فيروس كورونا في مصر، متابعة: "نرصد أرقام إصابات فيروس كورونا يوميًا، وهناك انخفاض في الحالات بشكل ملحوظ".





وأشارت "أنور"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن هناك انخفاض الإصابات يرجع للقرارات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.



