رمضان عبد المعز: نحن أفضل من الصحابة كما بلغنا سيدنا محمد

الخميس 28/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أننا أفضل من الصحابة كما بلغنا سيدنا محمد في حديث كريم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين الذين لم يعاصروه إن "أجر الواحد منهم 50 من الصحابة" وذلك لأن الصحابة كانوا قريبين من النبي الكريم وكان يؤيدهم ويوجههم.
أضاف عبد المعز في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة ""dmc، اليوم الخميس، أنه لا أحد ينكر شرف الصحبة وأنهم جاهدوا مع رسول الله ولكن هناك من تمسك بدينه ولم يرى رسول الله ودليل ذلك تأكيد النبي أن أجر الواحد منهم 50 من الصحابة الذي يجدون على الخير أعوانًا.
تابع أن آل بيت النبي لهم ميزة خاصة لا يتم مقارنتهم بنا لأننا نُصلي عليهم، والله يختص برحمته من يشاء، مضيفًا: أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من آخرين حولهم صحبة الخير".
أوضح عبد المعز أن المبشرون بالجنة ليسوا عشرة فقط، حيث بُشر بالجنة في عهد رسول الله أكثر من ذلك بكثير ولكن هناك 10 منصوص عليهم في حديث واحد".

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