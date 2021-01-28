مينا مسعود مجرم دولي بفيلم "في عز الظهر"

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كشف الفنان العالمي مينا مسعود، عن خطط وكواليس مشاركته في فيلم "في عز الضهر" وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم أحد الفنادق بحضور اسرة العمل الفنانة هنا الزاهد والمخرج مرقص عادل، والمؤلف كريم سرور، والمنتج عادل سعد، ايهاب فهمي،ميرنا نور الدين، ومحمود حجازي، ومحمد على رزق واحمد جمال سعيد.



وقال مينا مسعود، ان شخصية "حمزة" التي يشارك بها في أولى تجاربه السينمائية المصرية هي السبب الرئيسي للمشاركة في فيلم "في عز الضهر".



وأشار "مسعود" بان شخصية "حمزة" مجرم دولي يسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر، وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض المهام الإجرامية.





في سياق متصل، يعد فيلم "في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي مينا مسعود في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت، ويشاركه في بطولة فيلمه الجديد كل من هنا الزاهد، محمد عز، محمد علي رزق، محمود حجازي، وميرنا نور الدين، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج عادل سعد.



