خالد الجندي عن تغليظ عقوبة ضرب الزوجات: "كله هيتروق" (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن هناك قانون جديد يغلظ عقوبة ضرب الزوجة إلى الحبس لـ5 سنوات، معقبًا: "كله هيتروق، كله يخلي باله"

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن القانون نص على زيادة عقوبة ضرب الزوجة بأي أداة، تؤدي إلى الجرح لـ7 سنوات، معقبًا: "القانون محدتش اداة أيه، يعني لو ضربتك زوجتك بالسواك أو المفك أو مخرطة الملوخية هتتحبس 7 سنوات، ولو توكلت على الله وفيست فيها 10 سنوات".

ولفت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يضرب شيئًا قط سواء كان امرأة أو خادمًا، وفي حال حدوث نشوز يعتزل النساء، معقبًا: "الرسول قعد لوحده شهر كامل، واعتزل النساء عندما حدث نشوز من امهات المؤمنين إلى أن ظن الصحابة أن الرسول طلق امهات المؤمنين".

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