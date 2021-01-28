موعد مباراة إسبانيا والبرتغال الودية

الخميس 28/يناير/2021 - 08:01 م
منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
وكالات

قرر الاتحاد الإسباني ونظيره البرتغالي خوض الودية التي ألغيت في فترة سابقة، لتقام في الرابع من يونيو على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية (جنوب إسبانيا)، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وكانت المباراة مقررة في يونيو 2020 ولكن تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستساعد الودية التي ستقام في الرابع من يونيو المقبل في تمام الساعة 7:30 مساءً، فريق المدرب لويس إنريكي على الاستعداد لبطولة كأس اليورو التي سيستهل منتخب "لا روخا" مشواره بها أمام السويد.

ويعود تاريخ أخر مرة استضاف فيها ملعب لا كارتوخا مباراة رسمية للمنتخب الإسباني، إلى نوفمبر 2020 أمام ألمانيا.

وتواجهت إسبانيا والبرتغال بالفعل في مباراة ودية أخرى في أكتوبر الماضي في لشبونة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتتطلع الإدارة الرياضية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم لإقامة مباراة ودية أخرى قبل انطلاق المرحلة النهائية من كأس أوروبا في يونيو  المقبل، وبالتالي الحفاظ على الخطط التي كانت موضوعة في عام 2020. 

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