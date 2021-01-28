العراق يعلن القضاء على نائب زعيم "داعش" أبو ياسر العيساوي

الخميس 28/يناير/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، عن القضاء على أبو ياسر العيساوي، نائب زعيم تنظيم داعش، في عملية استخبارية نوعية.

عملية استخباراتية نوعية
وقال "الكاظمي"، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل".

وتابع رئيس الوزراء العراقي: "الرد جاء من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه (نائب الخليفة ووالي العراق) في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

ثأر الشهداء
جدير بالذكر أنه في 21 يناير الجاري شهدت العاصمة بغداد، تفجيرًا انتحاريًا مزدوجًا استهدف سوقًا شعبية في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة، خلفت 28 قتيلًا و73 جريحًا.

وبعدها أطلق الجيش العراقي عملية "ثأر الشهداء"، ردًا على عملية استهداف المدنيين، وبالفعل سجلت العملية نجاحًا في تفجير انتحاريين والإطاحة بقيادات تنظيم "داعش" في كركوك.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، أن عملية ثأر "الشُهداء" تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية حيثُ باشرت وحدات جهازنا الباسلة بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية.

الإطاحة بعدد من الإرهابيين
وأوضح الجهاز: "لقد تمكن رجال مكافحة الإرهاب من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كُل من مُحافظة بغداد - باب المُعظم، مُحافظة الأنبار - عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك - منطقة دور الفيلق، والذين لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية".

وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب بالمضي بمزيد من العمليات النوعية لملاحقة الجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن تنظيم داعش مازال نشطا في العراق رغم اعلان بغداد في أواخر عام 2017 القضاء عسكريًا على التنظيم .

ويأتي ذلك في وقت، أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة، تأمين أكثر من 450 كيلومترًا من الحدود العراقية السورية التي تشكل أماكن تسلل عناصر "داعش" ما بين البلدين.

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