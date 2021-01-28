أخصائي تغذية علاجية يكشف أهمية ممارسة الرياضة (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إن الرياضة تعتبر جهدًا بدنيًا وجسميًا يمارسه الشخص، وهناك من يُحافظ على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار من أجل نيل الفائدة، والحفاظ على الصحة والمتعة، وهناك من يهملها فتأتي النتائج عكسية، وقد عُرفت الرياضة منذ القدم، فقد مارسها المصريون القدماء من خلال الرقص والمُصارعة، إضافة إلى اليونانيين الذين عُرفوا بتنظيم العديد من الرياضات الأولمبية.

وأضاف "نوبل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام”، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن ممارسة الرياضة تُزيد من الثقة في النفس وتُستخدم كوسيلة لقتل وقت الفراغ السلبي، فتكسر الروتين اليومي المُتسم بالملل، كما أنها تمد الشخص بالشعور بالسعادة، والمتعة، والإثارة وتحد من احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية المتنوعة، وعلى وجه الخصوص الاكتئاب، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة يزود الشخص بقدرة عالية على الانضباط، والسيطرة على الضغوطات التي تُسبب القلق والتوتر وتُساعد على التخلص من الأرق، والطاقة السلبية.

وتابع: "تُساعد الرياضة في تقوية عضلات الجسم وتُحافظ على شكل الجسم وتُحسن مظهره وتُحسن نشاط الدورة الدموية وعملية الأيض، كما أنها تُساعد على فتح الشهية وتناول الأطعمة الصحية وتقضي على الدهون المتراكمة في الجسم والتي تُسبب زيادة في الوزن"، مشيرا إلى أن الرياضة تقي من الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل القلب، والضغط، والسرطان، والسكري، والسكتات الدماغية وتُقلل احتمالية الإصابة بمشاكل العظام، فتُقويها وتزيد مرونتها وتُساعد على تقوية جهاز المناعة وتُؤخر أعراض الشيخوخة كالزهايمر والخرف.

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ثلث ساعة

سبب استبعاد "الونش" من تشكيلة الزمالك

منذ ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 26 دقيقة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ أقل من نصف ساعة

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب صن داونز يفتح النار على موسيماني

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل المقاصة ضد الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

07:02 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

06:30 م

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

05:00 م

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات