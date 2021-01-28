بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

الخميس 28/يناير/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وجود بشرى سارة لدى فريق الكرة الأول بنادي الأهلي الذي يستعد لمواجهة الدحيل القطري لحساب مباريات بطولة كأس العالم للأندية يوم الرابع من فبراير.

وقالت بعض المصادر الصحفية أن وليد سليمان خضع لفحص طبي من أجل الإطمئنان على سلامته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

حيث يسعى موسيماني لتجهيز سليمان الذي بات قريب للغاية من المشاركة في إفتتاحية مباريات القلعة الحمراء بالمونديال.

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