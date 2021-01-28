زراعة الفيوم تواصل الجولات الميدانية للحملة القومية لمحصول القمح بمركز سنورس

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تواصل وزارة الزراعة، جولاتها الميدانية وسط الحقول وبين الفلاحين للاطمئنان على المحاصيل الزراعية بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة المتابعة الميدانية للزراعات الشتوية والتفاعل مع مشاكل المزراعين على أرض الواقع،

حيث قام وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية فريق الحمله القومية لمحصول القمح بمتابعة الحاله العامة للمحصول بمركز سنورس وذلك لرصد اى إصابات مرضيه او حشرية برئاسة الدكتور احمد على زين العابدين وبحضور الدكتورة سمية تهامى، والمهتمين زاينهم عاشور والمهندس يسرى محمود، أعضاء الفريق العلمي للحملة القومية للقمح والمرشدين الزراعيين بالفيوم بزيارة حقول القمح للوقوف على حالة المحصول بالمحافظة.



وأكد زين العابدين أن الحالة العامة جيدة والمحصول مبشر بالخير، وتم التنبيه علي ضرورة متابعة حقول القمح ورش المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة في حالة ظهور أي إصابة.

