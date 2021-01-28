أخصائي تغذية يصدم متبعي الرجيم بدون الرياضة (فيديو)

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قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إن الرياضة جزء مهم ليس للتخلص من الوزن الزائد فحسب ولكن للوقاية من الأمراض بأنواعها وأي قائمة ريجيم لا تنصح بممارسة الرياضة فهي ناقصة، وتلعب الرياضة دورًا في إعطاء اللياقة الصحية وشد العضلات والتوازن بين الغذاء المتناول والطاقة المبذولة وبالتالي تقليل أو منع الترهلات في عضلات الجسم.



وأضاف "نوبل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الخميس، أن الكثير من الناس يعتقدون بوجوب ممارسة رياضة قاسية ولمدة طويلة لتتم الفائدة المرجوة، لكن هذه القاعدة خاطئة وما يجب أن يقوم به كل شخص هو ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميًا أو على الأقل 4 مرات في الأسبوع، ومن أسهل وأرخص أنواع الرياضة المشي والجري مع تقليل كمية الطعام وبذلك يمكن التخلص من الوزن الزائد تدريجيًا مع إعطاء الجسم اللياقة والحيوية والنشاط والوقاية من الأمراض.



وتابع: "النشاط البدني هو المفتاح الرئيسي لخفض الوزن، والوسيلة الفعالة للوصول والمحافظة على وزن صحي لدي البالغين وكذلك الأطفال، من خلال استهلاك السعرات الحرارية الزائدة، بالتالي يمنع من تخزينها على شكل دهون؛ حيث تكون السعرات المستهلكة أكثر من أو مساوية للسعرات المتناول.

