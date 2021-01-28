طبيب نفسي: 35 % من نساء العالم يتعرضن للعنف المنزلي (فيديو)

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قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن العنف الأسري أصبح ظاهرة في المجتمع المصري خلال آخر 10 سنوات، مشيرة إلى أن العنف الأسري يعني الإساءة الجسدية او الجنسية أو النفسية.



وأضافت "الشيخ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن العنف الأسري عرض من أعراض الأمراض النفسية التي أصبحت سببًا رئيسيًا لأسباب العنف.



ولفتت استشاري الطب النفسي، إلى أن35% من النساء يتعرضن للعنف المنزلي في العالم أجمع، وليس في مصر فقط، وفقًا لإحدى الدراسات العالمية.

