حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

الخميس 28/يناير/2021 - 07:29 م
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي
رد مسئولو النادي الأهلي على الأنباء المتداولة بشأن رغبة بيتسو موسيماني مدرب الأحمر في الظفر بخدمات لاعب الفريق المعار إلى سموحة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر  قطع إعارة أحمد عبدالقادر المعار إلى صفوف سموحة، بعد تألقه رفقة الفريق الساحلي.

ونفى مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، هذا الحديث مؤكدا أن كل ما تردد بشأن رغبة موسيماني فى قطع إعارة اللاعب، غير صحيح.

وأوضح أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من جانب مسئولو الأهلي، مؤكدا أنهم يتواصلون معه بشكل مستمر وذلك من أجل أن يستمر في تقديم العروض الجيدة، واكتساب المزيد من الخبرات تمهيدا للعودة من جديد.

جدير بالذكر أن الأهلي كان تعاقد مع أحمد عبد القادر في بداية الموسم، قبل أن يتم الاستقرار على عرضه للإعارة بطلب من موسيمانى، لاكتساب الخبرة.

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موسيماني سموحة النادى الاهلي الاهلي احمد عبد القادر

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