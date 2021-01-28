أستاذ في جامعة أوهايو يكشف تفاصيل توصيته بإنشاء هيئة سلامة الغذاء منذ 15 عاما (فيديو)



وأضاف خلال مداخلة عبر زوم من أمريكا مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، أن الشحنات تخضع لتحاليل وهو ما ينطبق على كل دول العالم وليس مصر فقط وهذا أمر طبيعي أن يكون التصدير محور تركيز أكثر من الدول.



وتابع أنه لا يستطيع الجزم بمدى التساهل في إجراءات سلامة الغذاء للمستهلك المحلي في مصر لعدم إطلاعه على التفاصيل بعكس إقترابه من الملف منذ أكثر من 15 عام وأوصى وقتها بإنشاء هيئة سلامة الغذاء.



وأوضح أن طلبه كان يعتمد على إنشاء الهيئة لتطبيق إجراءات السلامة والتحاليل التي تتم على الشحنات المصدرة على ما يتم استهلاكه محليا مشيرا إلى أن تحاليل الغذاء مهمة للغاية.



قال الدكتور أحمد يوسف الأستاذ في جامعة أوهايو الأمريكية إن المواصفات العالمية للمنتجات التي يتم تصديرها من مصر تحكم عملية التصدير لأمريكا.