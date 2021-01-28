خالد الجندى: السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات (فيديو)

Advertisements

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 75% من بيوت مصر تقوم عليها مرأة معيلة، وفى الآخر يأتى شيخ على الفضائيات يقولك: "يجوز الضرب بالسواك".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عاوز أقول للمشايخ تخلصوا من أزمة الضرب بالسوالك التى دمرت المخ، العالم بيحتقرنا وبيقول علينا همجيين، كفاكم هذه الفتاوى، فلا ضرب فى الإسلام والنبى محمد لم يضرب زوجة قط".



واستكمل: "السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات، وبعدين الشيخ اللى هيطلع يقول يجوز الضرب بالسواك يبقى بيخالف القانون، خاصة بعد التعديلات الأخيرة فى قانون العقوبات التى تغلظ عقوبة ضرب النساء".

