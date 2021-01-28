خالد الجندى: السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات (فيديو)
الخميس 28/يناير/2021 - 07:18 م
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 75% من بيوت مصر تقوم عليها مرأة معيلة، وفى الآخر يأتى شيخ على الفضائيات يقولك: "يجوز الضرب بالسواك".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عاوز أقول للمشايخ تخلصوا من أزمة الضرب بالسوالك التى دمرت المخ، العالم بيحتقرنا وبيقول علينا همجيين، كفاكم هذه الفتاوى، فلا ضرب فى الإسلام والنبى محمد لم يضرب زوجة قط".
واستكمل: "السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات، وبعدين الشيخ اللى هيطلع يقول يجوز الضرب بالسواك يبقى بيخالف القانون، خاصة بعد التعديلات الأخيرة فى قانون العقوبات التى تغلظ عقوبة ضرب النساء".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عاوز أقول للمشايخ تخلصوا من أزمة الضرب بالسوالك التى دمرت المخ، العالم بيحتقرنا وبيقول علينا همجيين، كفاكم هذه الفتاوى، فلا ضرب فى الإسلام والنبى محمد لم يضرب زوجة قط".
واستكمل: "السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات، وبعدين الشيخ اللى هيطلع يقول يجوز الضرب بالسواك يبقى بيخالف القانون، خاصة بعد التعديلات الأخيرة فى قانون العقوبات التى تغلظ عقوبة ضرب النساء".