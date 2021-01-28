الفنانة دنيا عبد العزيز في ضيافة رامي رضوان على "dmc"

الخميس 28/يناير/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
يستضيف برنامج مساء DMC، اليوم الخميس، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان الفنانة دنيا عبد العزيز فى تمام الساعة 10 مساء.

تتحدث الفنانة دنيا عبد العزيز خلال اللقاء عن رحيل والدتها، وحقيقة ابتعادها عن الفن، وكواليس مقابلتها مع الفنان رشوان توفيق.

كما تكشف الفنانة دنيا عبد العزيز عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل "اللى ملهوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

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