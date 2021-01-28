واشنطن تطلب سحب القوات الروسية والتركية من ليبيا فورًا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
 أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، الخميس، أنّ بلاده تطلب "من تركيا وروسيا الشروع فورًا في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.

وقال، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا: "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورًا".

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واشنطن ليبيا ريتشارد ميلز القوات الروسية والتركية من ليبيا

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