أخصائي علم اجتماع: السوشيال ميديا الخطر الحقيقي لترويج الشائعات (فيديو)

Advertisements

قالت الدكتورة راندا الطحان، أخصائي علم الاجتماع والإرشاد النفسي، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين على حسب استخدام الشخص لها، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تُعد أداة لمناقشة مختلف الموضوعات مع جنسيات أخرى من مختلف البلاد، مشيرة إلى أن الخطر الحقيقي الذي يواجه الشخص هو الشائعات.



وأضافت "الطحان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "معاك في الصورة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سعد، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشائعات جزء من الحرب التي تواجها الدولة المصرية والتي تستهدف بث اليأس بين المواطنين، والتشويش على كل ما يتم إنجازه، مشيرة إلى أن ترويج الشائعات بشكل سريع يهدف لتدمير الدولة من الداخل من خلال انتهاز أي فرصة لترويج الأكاذيب وتحريك الناس وبث الفتن لزعزعة الاستقرار.



وأوضحت أن مواجهة الشائعات يحتاج إلى جهد كبير من الدولة في الرد عليها بالحقائق بشكل أسرع ولا تكون مجرد رد فعل لما يتردد عبر السوشيال ميديا التي تساعد في انتشار الأكاذيب، مشيرة إلى أن أسباب انتشار الشائعات بهذا الشكل يرجع إلى سرعة تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقص المعلومات لدى الرأي العام، منوهة بضرورة أن تبادر أجهزة الدولة بتوفير البيانات والمعلومات الصحيحة وإطلاع الناس عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

