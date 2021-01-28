مواجهات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

الخميس 28/يناير/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر بعد غدا السبت، مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي قفط بقيادة أحمد حواش، المدير الفني للفريق امام نادي نادي اخميم، في مواجهة من العيار الثقيل، يستضيفها ملعب الاول.

فيما يلتقي فريق نادي المراغة، امام نظيره فريق مركز شباب البلينا في المباراة التي تجمعهما علي ملعب نادي المراغة.


ويواجه فريق مركز شباب نجوع مازن، علي ملعبه ووسط جمهوره، نظيره فريق مركز شباب سوهاح، في مباراة تحمل عنوان "الهروب من القاع"

وعلي ملعب نادي الرحلات يحل فريق نادي البداري، ضيفا ثقيله علي نظيره فريق الرحلات، فيما يواجه اهلي المنشأة نظيره نادي ابوتيج

وتختتم مواجهات الجولة، بمباراة مكة المكرمة امام نظيره فريق نادي شبان المراغة


1_شبان المراغة 16 نقطة

2_قفط 15 نقطة

3_شعب قوص 15 نقطة

4_اخميم14 نقطة

5_ابوتيج 11 نقطة

6_البداري 11 نقطة

7_اهلي المنشأة 11 نقطة

8_المراغة 10 نقاط

9_الرحلات 9 نقاط

10_البلينا 9 نقاط

11_مكة المكرمة8 نقاط

12_شباب سوهاج 5 نقاط

13_نجوع مازن نقطتين

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