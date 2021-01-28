مواجهات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

Advertisements

تنطلق في الثانية والنصف من عصر بعد غدا السبت، مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.



وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي قفط بقيادة أحمد حواش، المدير الفني للفريق امام نادي نادي اخميم، في مواجهة من العيار الثقيل، يستضيفها ملعب الاول.



فيما يلتقي فريق نادي المراغة، امام نظيره فريق مركز شباب البلينا في المباراة التي تجمعهما علي ملعب نادي المراغة.





ويواجه فريق مركز شباب نجوع مازن، علي ملعبه ووسط جمهوره، نظيره فريق مركز شباب سوهاح، في مباراة تحمل عنوان "الهروب من القاع"



وعلي ملعب نادي الرحلات يحل فريق نادي البداري، ضيفا ثقيله علي نظيره فريق الرحلات، فيما يواجه اهلي المنشأة نظيره نادي ابوتيج



وتختتم مواجهات الجولة، بمباراة مكة المكرمة امام نظيره فريق نادي شبان المراغة





1_شبان المراغة 16 نقطة



2_قفط 15 نقطة



3_شعب قوص 15 نقطة



4_اخميم14 نقطة



5_ابوتيج 11 نقطة



6_البداري 11 نقطة



7_اهلي المنشأة 11 نقطة



8_المراغة 10 نقاط



9_الرحلات 9 نقاط



10_البلينا 9 نقاط



11_مكة المكرمة8 نقاط



12_شباب سوهاج 5 نقاط



13_نجوع مازن نقطتين