جوزيف عطية: "دائماً في أمل!"

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بعد أن تصدّرت أغنية جوزيف عطية الجديدة "طبيعي" على قوائم أفضل الأغاني العربية على أنغامي في كلّ من لبنان، فلسطين، العراق، الخليج، سوريا واليمن، كما على يوتيوب باحتلاله المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا وذلك بعد مرور أسبوع واحد من إطلاقها. أطلّ جوزيف عبر أثير إذاعة لبنان الحرّ ضمن برنامج "في أمل" مع الإعلامية ريم حرب شواح حيث وجّه نصيحة أمل فقال:

"بعرف كل شي حاليًا صعب كتير، وعم منمرّ بمرحلة إقتصادية، صحية، نفسية متعبة؛

بس أنا من الأشخاص يلي بجربوا بقلب الوجع يبحثوا عن الأشياء الإيجابية وركز عليها، بعرف انو صعب علينا بهل ظروف نتعامل مع الحياة بإيجابية... بس لازم نجرب بعيلتنا، بشغلنا مع أصدقائنا: نشوف الايجابيات يلي بعدها موجودة، والمحيطة فينا.

على أمل تمرق هالظروف الصعبة بأقل أضرار ممكنة، وترجع كل الناس تتنَعم بحياة حلوة كلها صحة، ونرجع لحياتنا الطبيعية يلي كنا نعيشها قبل.





من هلق لوقتها نستفيد: نعمل رياضة، نقرا نصلي، نكون حد أهلنا وأصحابنا تنقطع هالمرحلة ونرجع متل ما كنا!

انشالله يا رب بقوة الله رح يزول كل شي ورح ترجع الايام أحلى وأحلى: جوزيف عطية.. دايمًا في أمل".





نذكر أنّ برنامج "في أمل" يبث كل يوم أحد في تمام الساعة ١١ صباحًا على راديو لبنان الحرّ وشارة البرنامج هي من كلمات ريم حرب شواح، ألحان وغناء غراسيا ماريا مراد، إنتاج وتسجيل ايلي اندراوس.