الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

الخميس 28/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
 قرر مسؤولو النادي الأهلي استمرار متابعة أحمد العش مدافع فريق مالية كفر الزيات خلال الفترة المقبلة بعدما بات اللاعب على أبواب الانتقال للنادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مسؤولو النادي الأهلي قد أبدوا إعجابهم بقدرات أحمد العش مدافع فريق مالية كفر الزيات الذي انتقل لصفوف الفريق في الموسم الماضي قادما من سموحة.

وفضل مسؤولو النادي الأهلي عدم التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي على أن يقوم النادي بمتابعته خلال مدة إعارته مع الإسماعيلي قبل التوقيع رسميا معه.

ويعتبر العش من مواليد 1997 حيث قدم اللاعب مستوى مميز مع فريق مالية كفر الزيات وكان قريبا من الانتقال إلى غزل المحلة مطلع الموسم الحالي لكن المفاوضات لم تتم بين كلا الناديين.

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