شريف الدسوقي على إينرجي: خدت علقة من أبويا بعد أول دور ليا على المسرح

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حل شريف الدسوقي ضيفا على سلمى قاسم في برنامجها "عالبحري" على راديو اينرجي 92.1، وكشف الدسوقي في حواره أنه قام بأول أدواره عندما كان في الرابعة من عمره بأحد مسرحيات مسرح "اسماعيل ياسين" بالإسكندرية، كما أن شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" شخصية حقيقية موجودة في الاسكندرية.



وعبر شريف دسوقي عن سعادته لوجوده بإذاعة إينرجي، وكشف أن نشأته في الاسكندرية وعمل والده كمدير لمسرح اسماعيل ياسين كان السبب في حبه للفن، كما كشف أنه قام بأول ادواره على الإطلاق في احدى المسرحيات الصيفية هناك، عندما تغيب الطفل المشارك بالمسرحية دون علم والده وأن الأخير "رنه علقة" على حد تعبيره بعد ادائه للدور، وحذره من التواجد على خشبة المسرح مرة أخرى. كما كشف أن شخصية "سبعبع" هي شخصية حقيقية قابلها في اسكندرية، مؤكدا أن الفنان يجب أن يلاحظ جميع من حوله حتى يستطيع ثقل موهبته