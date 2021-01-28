شريف الدسوقي على إينرجي: خدت علقة من أبويا بعد أول دور ليا على المسرح

الخميس 28/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي

حل شريف الدسوقي ضيفا على سلمى قاسم في برنامجها "عالبحري" على راديو اينرجي 92.1، وكشف الدسوقي في حواره أنه قام بأول أدواره عندما كان في الرابعة من عمره بأحد مسرحيات مسرح "اسماعيل ياسين" بالإسكندرية، كما أن شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" شخصية حقيقية موجودة في الاسكندرية.

وعبر شريف دسوقي عن سعادته لوجوده بإذاعة إينرجي، وكشف أن نشأته في الاسكندرية وعمل والده كمدير لمسرح اسماعيل ياسين كان السبب في حبه للفن، كما كشف أنه قام بأول ادواره على الإطلاق في احدى المسرحيات الصيفية هناك، عندما تغيب الطفل المشارك بالمسرحية دون علم والده وأن الأخير "رنه علقة" على حد تعبيره بعد ادائه للدور، وحذره من التواجد على خشبة المسرح مرة أخرى. كما كشف أن شخصية "سبعبع" هي شخصية حقيقية قابلها في اسكندرية، مؤكدا أن الفنان يجب أن يلاحظ جميع من حوله حتى يستطيع ثقل موهبته

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ ربع ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

سبب استبعاد "الونش" من تشكيلة الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ 43 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل المقاصة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب صن داونز يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

المسرحيون يكشفون أحوال المسرح المصري وإنجازاته في ندوة بالقومي للمسرح

نجوم بدرجة كومبارسات.. تعرف على أشهرهم في تاريخ السينما المصرية

إسماعيل ياسين.. ملك الكوميديا في "الألش" أبو "بوء كبير"

"عانس السينما والشرير والأمي".. شائعات ظلمت هؤلاء النجوم (تقرير)

شريف الدسوقي: إفيهات "عم سباعي" أنا جبتها من الشارع

"سبعبع" و "نجلاء" يكشفان كواليس "بـ100 وش" لـ "كأس إينرجي للدراما"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

07:34 م

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

07:02 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

06:30 م

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات