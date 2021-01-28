رانيا يوسف من كواليس مسلسل "اللعبة 2"
الخميس 28/يناير/2021 - 07:42 م
مي مرسي
شاركت الفنانة رانيا يوسفن صورة لها من تصوير مسلسل "اللعبة 2" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "يوسف" مع شيكو وعدد من الفنانين أثناء التصوير وكتبت تعليقا قائله: "نسرين VS وسيم الصريطي اللعبة هتولع".
مسلسل "اللعبة 2" يتم عرضه الآن على "شاهد vip" ومن المقرر عرضه أيضا على قناة "mbc".
ويشارك بالمسلسل عدد من الفنانين منهم هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت ومي كساب ومحمد الليثي الشهير بمازو.
وظهرت "يوسف" مع شيكو وعدد من الفنانين أثناء التصوير وكتبت تعليقا قائله: "نسرين VS وسيم الصريطي اللعبة هتولع".
مسلسل "اللعبة 2" يتم عرضه الآن على "شاهد vip" ومن المقرر عرضه أيضا على قناة "mbc".
ويشارك بالمسلسل عدد من الفنانين منهم هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت ومي كساب ومحمد الليثي الشهير بمازو.
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