هنا الزاهد تكشف لـ "الفجر الفني" حقيقة حملها

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أثارت الفنانة هنا الزاهد، الجدل خلال الأيام الماضية بسبب نشرها صورة لها ظهرت فيها ببطن كبيرة وكأنها حامل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وقالت هنا الزاهد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن الصورة من كواليس مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، التي تستكمل تصويره خلال هذه الأيام، بالتزامن مع تصوير مسلسل "النمر" لـ محمد إمام.



وأضافت "الزاهد" بأن مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" يتكون من 40 حلقة، مشيرة بأنها تنتهي من تصويرة بعد 20 يوم، لبدأ عرضه خارج المارثون الرمضاني.



حيث تكثف هنا الزاهد تصوير المشاهد في العمل الذي تدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، وهو عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجودها في جميع القصص.



وترجع فكرة المسلسل للكاتب يسري الفخراني، وإخراج العمل خالد الحلفاوي، ويشارك في قصصه المختلفة عدد من الفنانين وضيوف الشرف، منهم محمد كيلاني، ومحمود عبد المغني، ومحمد عادل، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عزالعرب، وبسنت النبراوي.



و"حلوة الدنيا سكر" مكون من 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، والعمل من إنتاج شركة "4k media" للمنتج كريم أبوذكري، بمشاركة شركة "سينرجي"، ويعرض على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية بداية 2021.

