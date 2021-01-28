إصابة هيثم شاكر بفيروس كورونا

Advertisements

أعلن الفنان هيثم شاكة غصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "شاكر" قائلا: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيثم شاكر، مشاركته في مسلسل "حب عمري" مع عدد من الفنانين سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد.