إصابة هيثم شاكر بفيروس كورونا
الخميس 28/يناير/2021 - 06:55 م
مي مرسي
أعلن الفنان هيثم شاكة غصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب "شاكر" قائلا: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيثم شاكر، مشاركته في مسلسل "حب عمري" مع عدد من الفنانين سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد.
وكتب "شاكر" قائلا: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيثم شاكر، مشاركته في مسلسل "حب عمري" مع عدد من الفنانين سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد.
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