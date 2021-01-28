ماذا ينتظر الأهلي فور وصوله إلى قطر؟

الخميس 28/يناير/2021 - 06:26 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
يُجري فريق النادي الأهلي مسحة طبية جديدة غدًا الجمعة، وذلك فور وصول بعثة الفريق الأحمر إلى العاصمة القطرية الدوحة للاطمئنان على كافة اللاعبين والجهاز الفني.

وبحسب لوائح اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية فإنه من المقرر أن يخضع لاعبو النادي الأحمر إلى مسحة طبية جديدة فور وصولهم إلى قطر، رغم سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس في القاهرة وقبل السفر.

وتطير بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الجمعة على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية في قطر بمواجهة فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

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