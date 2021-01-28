حي عين شمس يطلق ثاني مبادراته للحفاظ على السلوك البيئي

الخميس 28/يناير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، تدشين المبادرة الثانية بعنوان "البيئة النظيفة والسلوك الحضاري.. أهم حقوق المواطن".

وأوضح اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن المبادرة عبارة عن ميثاق شرف بين المواطن والحي للالتزام بالسلوك البيئي، لافتًا إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والحي وعدد من الأهالي.

وتابع "ماهر كامل" أن حي عين شمس أول حي يحول المشكلة إلى تميز بجعل جمع وتدوير المخلفات من المنبع، والقضاء على ظاهرة تجمعات القمامة.
حي عين شمس يطلق ثاني مبادراته للحفاظ على السلوك البيئي
حي عين شمس يطلق ثاني مبادراته للحفاظ على السلوك البيئي
حي عين شمس يطلق ثاني مبادراته للحفاظ على السلوك البيئي
حي عين شمس يطلق ثاني مبادراته للحفاظ على السلوك البيئي
حي عين شمس يطلق ثاني مبادراته للحفاظ على السلوك البيئي
حي عين شمس يطلق ثاني مبادراته للحفاظ على السلوك البيئي

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