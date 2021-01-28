مدرب صن داونز يفتح النار على موسيماني

الخميس 28/يناير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

هاجم رولاني موكينا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء وذلك بسبب حديثه المتواصل عن الاوروجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز.

وكان موسيماني قد أكد في أكثر من مناسبة أن سيرينو سيندم على ضياع فرصة اللعب للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية خاصةً أنه عمره اقترب من الثلاثين.

قبل أن يخرج موكينا في تصريحات إذاعية ويؤكد أنه لا يجب على موسيماني الإستمرار في الحديث بشأن أمر سيرنيو خاصةً ان اللاعب يرتبط بعقده مع فريقه الجنوب افريقي.

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