كريستيانو رونالدو في مرمي النيران من جديد

الخميس 28/يناير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وسائل إعلام إيطالية الخميس أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، انتهك قيود السفر المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بذهابه مع صديقته إلى منتجع للتزلج.

وأشارت وسائل الإعلام تلك إلى أن المهاجم البرتغالي سافر إلى كورمايور التي تبعد 150 كيلومتراً شمال غرب مقر نادي السيدة العجوز في تورينو، للاحتفال بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز.

ورفض النادي في اتصال مع وكالة فرانس برس، التعليق على الموضوع.

ويبدو أن رودريغيز التي بلغت 27 عاماً الأربعاء، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، يظهرها مع رونالدو وهما يستقلان عربة ثلجية.

ورغم أنها عادت وسحبت المقطع، كانت مواقع إخبارية إيطالية سباقة في إعادة نشره.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فإن رونالدو وصديقته أمضيا ليلة الثلاثاء في فندق في كورمايور، وقاما بجولة في المنحدرات المغطاة بالثلوج في منتجع التزلج صباح اليوم التالي، قبل العودة إلى تورينو.

ووفقاً للقيود المتخذة في إيطاليا لمواجهة كوفيد-19، لم يكن يجب عليهما مغادرة تورينو. لكنهما لم يغادرا تورينو فحسب، بل أيضاً إقليم بييمونتي للتوجه إلى إقليم وادي أوستا المجاورة حيث تقع كورمايور.

وقد يخضع كل منهما لغرامة قدرها 400 يورو.

وسبق للبرتغالي البالغ 35 عاماً أن كان موضع جدل في ما يتعلق بالجائحة، إذ أنه سافر إلى البرتغال في تشرين الأول/أكتوبر حينما كان فريق يوفنتوس كاملاً في الحجر بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين.

وبعد ذلك، ثبتت إصابة رونالدو بالفيروس، وعاد إلى إيطاليا لقضاء بضعة أسابيع محجوراً في منزله. وفي ذلك الوقت، اتهم وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا رونالدو بـ"انتهاك" القيود.

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