كاريكاتير كاريكاتير خساره منتخب اليد رغم الاداء المشرف في كأس العالم الخميس 28/يناير/2021 - 06:24 م عمرو عبد العاطي Advertisements خساره منتخب اليد رغم الاداء المشرف في كأس العالم أخبار تهمك عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي منذ حوالي 20 ساعة نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة منذ أقل من ساعتين عاجل.. الإعلان عن تشكيل المقاصة ضد الزمالك منذ 17 دقيقة موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري منذ أقل من ساعتين عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش منذ يومين آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء منذ ساعتين و 13 دقيقة نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو منذ ساعة و 13 دقيقة ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي منذ حوالي 4 ساعات توخيل يوجه رسالة لجماهير تشيلسي منذ 43 دقيقة مصيلحي: أرفض نغمة التغيير.. وهذه حقيقة المفاوضات مع الزمالك بشأن رزق وجنش منذ ساعة و 14 دقيقة عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي منذ ساعتين و 41 دقيقة الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي منذ حوالي 5 ساعات ميسي يسعي للانتقام من أتلتيك بلباو منذ ساعة و 12 دقيقة عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة منذ 13 دقيقة باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو منذ حوالي 5 ساعات سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي منذ حوالي 3 ساعات