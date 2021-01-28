هنا الزاهد لـ "الفجر الفني": "أقدم شخصية أحد أفراد المافيا بفيلم "في عز الظهر"

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تشارك الفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم "في عز الظهر" لـ النجم العالمي مينا مسعود، المقرر بدأ التصوير خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم.



وقالت هنا الزاهد، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن شخصيتها في الفيلم كانت السبب الرئيسي للموافقة على الانضمام لفريق العمل، قائلة:" الشخصية جديدة ولم أقدمها هذا الدور من قبل متمنية أن ينال اعجاب الجمهور".



وأضافت هنا الزاهد، بانها تقدم دور احدى أفراد العصابة الدولية تدعى "ساندرا"، وتتحدث 3 لهجات في الفيلم "عربي، وفرنساوي، ولبناني"، قائلة:" هي مش طيبه ولا كيوت دي في عصابة دولية".



وأشارت "الزهد" بانها مشغولة عن التجهيز لـ شخصيتها في الفيلم بسبب تصويرها لمسلسلين "حلوه الدنيا سكر"، و"النمر" لـ محمد إمام، قائلة:" هخلص المسلسلين وأبدأ مذاكرة للشخصية".



واختتمت هنا الزاهد حديثها بان تجربة فيلم "في عز الظهر" تتيح لها المشاركة مع نجم عالمي مثل مينا مسعود، والشخصية التي أقدمها إذا قدمت بالشكل المناسب ستكون نقطة فارقة في حياتي المهنية.



يعد فيلم "في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي مينا مسعود في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت، ويشاركه في بطولة فيلمه الجديد كل من هنا الزاهد، محمد عز، محمد علي رزق، محمود حجازي، وميرنا نور الدين، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج عادل سعد.





