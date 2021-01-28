الإمارات: إصدار قرار السلامة لعودة طائرة " 737 ماكس" للخدمة في فبراير المقبل

الخميس 28/يناير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإصدار التحديث النهائي لقرار السلامة لعودة طائرة بوينغ 737 ماكس للخدمة.

وأوضح السويدي أن الإصدار الجديد لقرار السلامة يتضمن آخر التحديثات بشأن الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة لطائرات بوينغ 737 ماكس، وأبرزها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة "MCAS" وتحديث إجراءات تدريب الطيارين.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية في الهيئة تعمل حاليا على تقييم المتطلبات الاضافية التي وردت في الإصدار الأخير لتوجيه الصلاحية الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وقال إن الانتهاء من التقييم سيكون خلال فترة أسبوعين وبعدها يتم إصدار قرار السلامة في منتصف فبراير المقبل والذي سيبين المرحلة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الطائرة.

وأوضح السويدي أن تدريب الطيارين على جهاز محاكاة الطيران يشمل التحديث أيضا للمتطلبات الفنية الواجب استيفاؤها من شركات الطيران غير المسجلة في دولة الإمارات والتي ستشغل طائرة بوينغ 737 ماكس من وإلى الدولة إضافة إلى تلك التي تستخدم أجواء الإمارات.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بضمان العودة الآمنة بالطائرة إلى أجواء الدولة، وذلك من خلال العمل المكثف والتواصل مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة بوينغ والناقلات الوطنية بالإضافة إلى الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران.

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