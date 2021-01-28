المعارضة التركية تفضح ازدواجية نظام أردوغان

الخميس 28/يناير/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
وكالات

كشف تقرير أن الشعب التركي اكثر احتياجا للمساعدات الإنسانية والصحية بدلا من ارسالها للخارج .

 

وواصلت المعارضة التركية تعرية نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وفضح ازدواجية المعايير لديه.

 

وفي هذا الصدد، نشر زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو سلط من خلاله الضوء على التناقض بين حياة أردوغان داخل القصر، وواقع الناس في الشارع.

 

 مقطع الفيديو يظهر سلسلة من اللقطات تبين بعضها أردوغان على مأدبة طعام بمناسبة العام الجديد في حفل موسيقي، وأخرى توضح نساء يبحثن عن الخبز في صناديق القمامة، ما يوضح حالة الفقر والعوز التي وصل إليها المجتمع في ظل أوضاع متردية.

 

وقال زعيم المعارضة وهو بصدد تعليقه على مقطع الفيديو: "هناك فرق بين الواقع في تركيا وبين الوضع داخل القصر الرئاسي. جانب واحد يشبه الورود والآلات والمرح والجانب الآخر متمثل في الفقر والجوع والبؤس والبطالة".

 

وتابع قائلا: "النساء يبحثن في القمامة على مستلزمات لمطبخها لتسد جوع عائلتها، الجوع الذي لم تشهده تركيا من قبل بات واقعًا في الوقت الراهن".

 

زعيم المعارضة نشر مقطع الفيديو مصحوبًا بوسم "الجوع يساوي رجب طيب أردوغان".

 

جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم وذويهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس.

 

وفي وقت سابق صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.

 

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

 

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

 

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

 

على الصعيد نفسه كشف عبد اللطيف شَنَرْ النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، العضو المؤسس والقيادي السابق لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس الوزراء التركي الأسبق، نجم الدين أربكان، أستاذ أردوغان، قال له إن "سياسة أردوغان ستقود البلاد إلى الظلام".

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شنر خلال مشاركته بأحد البرامج الحوارية، على قناة "خلق تي في".

 

وأوضح شنر أن كلام أربكان كان بمثابة وصية نقلها له خلال اتصال بينهما قبل وفاته بفترة قليلة، حيث قال فيها إن "الدولة ستسير إلى الظلام بسبب سياسة أردوغان، لهذا افعلوا ما بوسعكم حتى تبعدوه عن السلطة".

 

وعبد اللطيف شَنَر، كان من قبل نائبًا لأردوغان حينما كان الأخير رئيسًا للوزراء، وهو أيضًا أحد مؤسسي العدالة والتنمية، الحاكم.

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