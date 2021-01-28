لاعبو الزمالك يعاينون أرض الملعب قبل مواجهة المقاصة

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب بترو سبورت قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز





ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري العام





ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين.



