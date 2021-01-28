لاعبو الزمالك يعاينون أرض الملعب قبل مواجهة المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب بترو سبورت قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري العام

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

توخيل يوجه رسالة لجماهير تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

مصيلحي: أرفض نغمة التغيير.. وهذه حقيقة المفاوضات مع الزمالك بشأن رزق وجنش

منذ أقل من ساعة

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يسعي للانتقام من أتلتيك بلباو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

حافلة الزمالك تصل بتروسبورت لمواجهة المقاولون

ميدو يعقد جلسة خاصة مع محمد إبراهيم قبل موقعة الزمالك

اختبار طبي لـ"زيزو" يحسم موقفه من المشاركة مع الزمالك

لاعبو الزمالك يعاينون ملعب السلام قبل مواجهة زيسكو (صور)

الزمالك يفقد نجميه أمام حرس الحدود

وصول حافلة الزمالك إلى ملعب ستاد الجيش لمواجهة سموحة بالدوري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

04:02 م

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

05:30 م

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات