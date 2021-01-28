الحمام يضم لاعب المرج في القسم الثاني

الخميس 28/يناير/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح نادي الحمام المطروحي في التعاقد رسميا مع أحمد يونس لاعب المرج لمدة أربعة مواسم ونصف لتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتعتبر صفقة يونس هي ثامن صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس، ومصطفي صفوت لاعب الترسانة، ومحمد ديابي الإيفواري، محمد أبو سريع لاعب السكة الحديد.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 9جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني .


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