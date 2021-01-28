إلهام شاهين تعود للدراما التليفزيونية من خلال حدوتة "حتة مني"

الخميس 28/يناير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تشارك الفنانة إلهام شاهين في الدراما التليفزيونية مرة أخرى وذلك من خلال حدوتة "حتة مني" من أحد المسلسلات التي لم يتم تحديد اسمها حتى الآن.

حدوتة "حتى مني" تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في بطولة الحدوتة بجانب إلهام شاهين، عدد من الفنانين منهم أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

ومن المقرر أن يضم المسلسل 6 حكايات سيتم عرض 3 منهم قبل شهر رمضان والـ3 الآخرين عقب شهر رمضان الكريم.

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