بي إم دبليو تطلق سيارتها الرياضية M5 CS السيدان

الخميس 28/يناير/2021 - 06:01 م
بي ام دبليو M5 CS
بي ام دبليو M5 CS
بعد طول انتظار، أعلنت شركة بي ام دبليو الألمانية عن إطلاق عضو جديد في عائلة M5 الرياضية، تحت اسم "CS".

كما يأتي تصميم "M5 CS" بشكل مميز مع اللمسات الذهبية والسوداء مع العديد من الفطع المصنعوعة من الكربون فايبر والتي تشمل السقف والمرايا ومشتتات الهواء وحتى مخارج الهواء على غطاء المحرك.

وحصلت بي إم دبليو M5 CS على محرك V8 ينتج 626 حصان و750 نيوتن-متر كافية لإطلاق السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/س في أقل من 3 ثوان.

كما حصلت أيضً، مقاعد رياضية مفصولة بالإضافة لنظام ترفيهي متصل ونظام تكيف ذو 4 مناطق لراحة جميع الركاب.

عند إطلاقها في الأسواق ستأتي السيارة بسعر أساسي 180,000 يورو وستوفرها الشركة في جميع الأسواق العالمية.

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