تضامن الإسكندرية تتدخل لإنقاذ أسرة من البرد القارص بمحرم بك

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قالت الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، أنه فور تلقي بلاغ بوجود أسرة من سيدة وثلاثة أطفال مشردة تفترش وتنام على الرصيف فى البرد القارص بمنطقة محرم بك، علي الفور اصدرت توجيهاتها للوحدة المتنقلة لأطفال وكبار بلا مأوى بالنزول الفوري والتعامل مع الحالة.





وأضافت أن نرمين عبد المنعم مسؤول المتابعة والتقييم بالفريق المحلي للبرنامج الحكومي لأطفال وكبار بلا مأوى أفادت بانه قد تم التبليغ بالحالة من قبل وان الحالة قادمة من طنطا وعلي خلافات مع زوجها وعلي اثرها انتقلت من طنطا الي محافظة الإسكندرية وهي دائمة التنقل ورافضة الانتقال مع الفريق هي واطفالها وتتسول وبيتم المتابعة دوريا لعدم تواجدها وكثرة التنقل من مكان لاخر.





وأكدت أنه في السياق ذاته يتم نزول الفريق المحلي لأطفال وكبار بلامأوى الي الحالات المبلغ عنها وتستجيب ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة وحمايتهم من مخاطر الشارع.





وأشارت أنه على جانب آخر ترفض بعض الحالات الانتقال مع الفريق ويكتفي باعطائهم بطاطين ووجبات غذائية ساخنة، وتم توزيع عدد ١٢٠ بطانية مؤخرا للحالات التي ترفض الانتقال.