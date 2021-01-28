حبس المتهم بقتل تاجر دواجن في العمرانية

الخميس 28/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل فرارجي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لمشاجرته معه خلال توزيعه لأقفاص الدواجن.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في مقتل تاجر دواجن على يد موزع دواجن، وذلك بسبب مشاجرة بينهم على توزيعه لعدد الأقفاص له يوميا بالعمرانية.

واعترف المتهم، أمام النيابة بارتكابه الواقعة، وأنه أثناء توزيع البضاعة عليه تشاجر معه، وأثناء المشاجرة تدخل عدد من المواطنين، ولكن بدون قصد أمسكت " مفك" وقومت بتهويشه فقط، ولكنه أصيب عن طريق الخطأ، وعلى الفور قمنا بنقله للمستشفى، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وافاد شهود العيان، في الواقعة، أن المتهم سدد طعنة بالمفك في قلب المجني عليه أثناء المشاجرة الكلامية.

كانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل عامل إلى مستشفى بالعمرانية، مصابا بطعنة نافذة، فارق نتيجتها الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تاجر دواجن، مقيم بالعمرانية، طعنه موزع دواجن خلال مشاجرة بينهما، بواسطة "مفك"، وذكر شهود عيان أن المتهم سدد الطعنة للضحية بمنطقة القلب.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أخبار تهمك

ميسي يسعي للانتقام من أتلتيك بلباو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

توخيل يوجه رسالة لجماهير تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

مصيلحي: أرفض نغمة التغيير.. وهذه حقيقة المفاوضات مع الزمالك بشأن رزق وجنش

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

04:02 م

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

05:30 م

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات