في ذكرى وفاته.. معلومات لاتعرفها عن عماد حمدي

الخميس 28/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
لمياء علي


تحل اليوم ذكرى وفاه الفنان عماد حمدي الذي امتعنا بمجموعة من الافلام التي قدم بطولتها و لقب بفتى الشاشه الاول.

اسمه كاملا هو محمد عماد الدين عبد الحميد حمدى، وولد في سوهاج في ٢٥ نوفمبر ١٩٠٩، ثم انتقلت الأسرة للقاهرة، حينما نقل أبوه الذي كان يعمل مهندسا بالسكة الحديد.

وكانت الأسرة تقيم في حي شبرا والتحق بمدرسة عباس الإبتدائية بشبرا وبعد حصوله على الابتدائية، التحق بمدرسة التوفيقية الثانوية وحصل على البكالوريا والتحق بمدرسة التجارة العليا.

انضم إلى فرقة أنصار التمثيل وكان يتردد عليها بانتظام ثم عمل محاسباً في استديو مصر بعد تخرجه ثم مديراً للإنتاج، وقدم أعمال دعائية صحية كانت أولى فرص عماد حمدى في الظهور ممثلا أمام الجمهور.

ارتبط بالفنانة فتحية شريف التي كانت تعمل في فرقة الريحانى وارتبط بعدها بالفنانة شادية بعدما التقى بها في رحلة قطار الرحمة، فطلق زوجته فتحية شريف وتزوج شادية عام ١٩٥٣إلى أن وقع الطلاق بينه وبين شادية.

وبعدها تعرف على نادية الجندى التي تزوجها لاحقا وأنجبت له ابنهما هشام، وأنتج فيلم(بمبة كشر)لنادية الجندى إلى أن وقع الطلاق بينهما.

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