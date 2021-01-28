الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى بطلان بنود من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

الخميس 28/يناير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى رقم ٤١ لسنة ٢٢قضائية دستورية عليا، والمطالبة بعدم دستورية البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩، والبند (د) من المادة الأولى من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعي وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز مجدي سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وطارق عبد العليم أبو العطا، نواب رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، وبحضور أمين السر محمد ناجى عبد السميع.

وأقام الدعوي، معتصم أحمد السيد سليمان، المحامي بصفته الممثل القانونى للشركة التجارية للاستثمار، واختصم كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، والممثل القانونى لشركة المستودعات المصرية العامة.

وقالت المحكمة، إن المدعى كان قد استورد عددا من رسائل حديد التسليح، واستغرقت إجراءات الإفراج عنها من ميناء الإسكندرية بعض الوقت، واذ طالبته شركة المستودعات المصرية العامة - المدعى عليه الثالث - بمقابل خدمات تخزينية استنادا إلى نص البند (ب) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة
ميناء الاسكندرية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩، رغم عدم تقديمها خدمات من أى نوع للمدعى، فقد اضطر لسداد المبلغ المطلوب حتى يتم الإفراج عن الرسائل.

وتابعت المحكمة أن المدعي أقام الدعوى رقم ١٥٣٠ لسنة ١٩٩٥ مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مطالبا الحكم باسترداد مبلغ (٦٨٨٨٤٧) جنيها، السابق سداده دون وجه حق.

وأضافت المحكمة، أن المادة (ب) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩، نصت علي أن " فى حالة طلب صاحب الرسالة القيام بالتفريغ بنظام السحب المباشر من السفينة إلى الصنادل رأسا إلى الأهوسة، أو استخدام الصنادل المفرغة يوميالسحبها وتفريغها صباح اليوم التالى على الوسيلة، جاز تمتعه بالقرار بشرط ألا يقل معدل التفريغ اليومى من السفينة عن ٤٠٠ طن، وأن يقابله معدل سحب على أن معدل الوسائل لا يقل عن ٣٠٠ طن يوميا، ويعد معدل السحب من الصندل ١٠٠ طن يوميا، وفى حالة الإخلال بتحقيق هذه المعدلات تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة، أما إذا كان التوقف لأسباب قاهرة - سوء الأحوال الجوية - فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العريية المتحدة للشحن والتفريغ ".

و أردفت المحكنة أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١ فى البند (د) منها نصت على أنه " تستحق تعريفة الخدمات التخزينية فى المخازن والساحات داخل دائرة مينائى الإسكندرية والدخيلة والتى تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على أن الرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعين، بالتطبيق لأحكام القرار المنظم، تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة، سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف، فيما عدا البضائع الخطرة.

وتحتسب فترة السماح للبضائع داخل صندل اللانش اعتبارا من تاريخ تفريغ مشموله على الرصيف، بوصف أنه جزء من السفينة، وليس اعتبارا من تاريخ إنزال الصندل اللانش من السفينة الأم، إما بالنسبة للصنادل اللانش التي تعمل كمواعين داخل الميناء والمملوكة لأفراد، تعامل معاملة الصنادل العادية.

أخبار تهمك

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

توخيل يوجه رسالة لجماهير تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

مصيلحي: أرفض نغمة التغيير.. وهذه حقيقة المفاوضات مع الزمالك بشأن رزق وجنش

منذ أقل من ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يسعي للانتقام من أتلتيك بلباو

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

04:02 م

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو

05:30 م

نجم فالنسيا بديل ألبا في برشلونة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات