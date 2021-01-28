ميرنا نور الدين تكشف لـ "الفجر الفني سبب مشاركتها في مسلسل "كوفيد 25"

الخميس 28/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
حوار\ مصطفى فكيه
كشفت الفنانة ميرنا نور الدين، عن مشاركتها في مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وقالت ميرنا نور الدين في تصريخ خاص لـ "الفجر الفني" بانها تشارك في مسلسل "كوفيد 25" مشيرة بأنها تجسد شخصية جديدة ومختفة وتتمنى أن ينال إجاب الجماهير.

وأضافت "نور الدين" ان سبب مشاركتها في المسلسل رغبتها في العمل مع الفنان يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال، ويميل المسلسل الى الدراما أكثر.

واشارت "نور الدين" بأنها لم تبدأ تصوير مشاهدها في المسلسل، ولم يحدد موعد لانطلاق التصوير حتى الأن.

يذكر أن مسلسل "كوفيد 25" يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، وعدد أخر من الفنانين.





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