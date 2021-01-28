حقيقة وفاة ابن الفنانة رجاء حسين

الخميس 28/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الإبن الثاني للفنانة رجاء حسين وذلك عقب وفاة ابنها الأول منذ 7سنوات.

وكشفت الفنانة رجاء حسين في تصريحات صحفية أن الذي توفى هو نجل زوجة زوجها الثانية وليه نجلها ويسمى أحمد وعبرت عن حزنها الشديد لوفاته حيث توفى إثر حادث.

وأضافت رجاء حسين أن الذي توفى منذ 7سنوات هو ابنها العقيد كريم سيف عبد الرحمن.

ونعى الفنان سيف عبد الرحمن وفاة ابن زوجته قائلا: "ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى، إن شاء الله، وربنا يصبرنا".

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